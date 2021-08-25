Український хореограф, суддя «Танців з зірками» Влад Яма відправився з сім'єю і друзями на відпочинок

Як пише Politeka.net, перед стартом чергового сезону масштабного шоу, прем'єра якого запланована на 5 вересня, Яма вирішив насолодитися вільним часом. В Instagram він опублікував відео, зняте в машині. Він зняв маленького сина Леона і кохану дружину Лілію.

"Ну що, їдемо в секретне місце. Ти радий? Ти рада?",- звернувся артист до дружини і сина.

"Так! Класно! Нас чекають великі справи!",- відповіла йому щаслива дружина, додавши, що вони захопили з собою три пари чобіт.

Пізніше з'ясувалося, що зоряне сімейство вирушило відпочивати в «будинок хаскі». Це база відпочинку, де туристи можуть провести час з сибірськими хаскі.

Додамо, що Влад Яма дуже багато часу проводить зі своєю сім'єю. Вони з дружиною люблять подорожувати як в межах України, так і за кордоном. Так, зовсім нещодавно сім'я відпочивала в Карпатах і США.

Нагадаємо, що Владу Ямі викликали швидку допомогу після їжі в ресторані:"може коштувати життя".

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