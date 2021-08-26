Неприємний інцидент стався з хореографом і суддею "Танців з зірками" Владом Ямою

39-річний танцюрист поділився тим, що трапилося в "сторіз" у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Так, Яма разом з дружиною, маленьким сином і другом відвідав один з київських ресторанів, де "смачно поїли і прекрасно поспілкувалися", але пізніше вдома йому різко стало погано, коли всі вже спали.

Хореограф показав кадри, як виглядав в той момент, з жахливими набряками. Спочатку він збирався їхати в лікарню самостійно, але потім зрозумів, що не зможе - довелося будити домочадців і викликати "швидку допомогу".

"Загалом, мій набряк Квінке №3. Далі - швидка, адреналін, антигістамінне...", - повідомив Влад, лежачи під крапельницею. До речі, набряк Квінке - сильний прояв алергічної реакції, яке вимагає негайної допомоги фахівців.

Яма з'ясував, що викликало цю алергічну реакцію, яка налякала і його самого, і його близьких.

"У меню була вказана карамель, а поклали мед... У закладі вибачилися і пообіцяли зробити висновки... Хоча така помилка іноді може коштувати життя", - повідомив він.

Однак, провівши залишок дня за процедурами, наступний - Влад зустрів вже досить бадьоро, відзначаючи з друзями День Незалежності.

"Але з ранку я ось такий, тому що наші лікарі - чарівники?", - показав він свіже фото.

Нагадаємо, що Влад Яма засвітився в компанії відомого спортсмена із золотою медаллю:»наблизився впритул".

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