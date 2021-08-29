Бессменный судья "Танцев со звездами" Влад Яма вместе с женой и сыном принял участие в благотворительном забеге

Как пишет Politeka.net, известный хореограф и бессменный судья популярного танцевального шоу "Танці з зірками" Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном приняли участие в благотворительном забеге. Об этом рассказала Лилия Яма в своем Instagram.

Как известно, семейство участвовало в "THE COLOR RUN UKRAINE 2021", который состоялся 29 августа на Троицкой площади в Киеве. Этот забег, который, кроме Киева, устраивают еще и во Львове, – благотворительный, происходит в рамках Благотворительного фонда "1+1" медиа "Ти не один" в проекте "Здійсни мрію".

Суть пробега в том, что участники на старте одевают белые футболки и обмазывают друг друга индийскими красками холи. Так, Лилия Яма показала, как ее мужа обмазали синей краской даже на лице.

В забеге принимал участие также ведущий Анатолий Анатолич, которого тоже сильно замазали.

"Попал под раздачу", - пошутила жена Влада Ямы.

Так, сын Влада и Лилии пробежал благотворительный забег для детей, длиной 500 метров, и даже получил медаль.

Хореоргаф с женой пробежали значительно больше – 5 километров и были обмазанные краской с ног до головы.

Ранее Politeka писала, что Влад Яма оказался под капельницей после ужина в ресторане, что с ним сейчас: "ошибка иногда может стоить жизни".

Напомним, что Влад Яма из " Танцев со звездами "отвез свою семью в" секретное "место:" нас ждут великие дела!".

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