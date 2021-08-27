Український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками", показав, як проводить час з родиною

Як пише Politeka.net, Влад Яма є популярним українським хореографом. Красунчик також судить шоу" Танці з Зірками", а ще з'являється на безлічі інших проектів. У Влада є дружина Лілія, з якою він вже більше 10 років. У пари є син-Леон, якого довгий час сім'я не показувала. Але тепер в цьому секрету немає і хореограф частенько постить фото з сином в Instagram.

Так сталося і цього разу. Влад опублікував фотографію, де позував разом з сином і Лілією. Всі троє були поруч з собаками породи хаскі. Як можна зрозуміти, Яма відпочиває на Десні.

"Інший світ, повітря, ритм. Нові непередавані відчуття. 200 км від Києва. Перезавантаження", - написав Влад.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Класні собакени", " він взагалі працює? На одних відпочинках бачу його", "Тут ще Руслани Лижечко в образі не вистачає))", "клас".

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