Жена известного украинского танцора и судьи шоу «Танці з зірками» Влада Ямы заставила мужа поделиться самым ярким воспоминанием лета

Как пишет Politeka.net, накануне первого сентября Лилия Яма поделилась новым постом в Инстаграм. В нем она не смогла сдержать эмоций в связи с окончанием лета.

«Ну почему лето лето так быстро всегда заканчивается?…Запасаемся терпением и смело шагаем в осень. Верю и знаю, что она будет не менее насыщенной и интересной», - написала супруга хореографа.

Этот пост Лилия решила проиллюстрировать своими новыми снимками, на которых она позирует сидя в кресле.

Жена танцора также поинтересовалась у своих подписчиков, какими были их самые яркие воспоминания об этом лете. На этот вопрос решил ответить и сам Яма.

«Арбуза наелся», - с юмором написал он.

Подписчики Лилии также активно комментируют ее пост.

«Очень красивая», «Вы божественная девушка», «Ну просто богиня!», «Красотулечка», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой! Супер!!», «Очень, ну очень красивенькая!», - пишут люди.

Напомним, разгоряченный Влад Яма ночью засветил красотку-жену в леопардовом купальнике.

Как сообщала Politeka, Яму из "Танців з зірками" обмазали краской прямо в центре Киева.

Также Politeka писала, что Влад Яма из "Танців з зірками" удивил новым фото с женой и сыном.