Бессменный судья "Танцев со звездами" Влад Яма показал, как наслаждался отдыхом с семьей в бане

Популярный танцор привык показывать свою жизнь в Инстаграм, причем нередко на фото появляются и его близкие - супруга Лилия и их сын, которого они всячески балуют и приобщают к здоровому образу жизни.

Известно, что Лилия и Влад – большие любители спорта и даже тренируются вместе, не пропуская занятия. Причем супруга танцора имеет свою толпу поклонников, желающих узнать, откуда у нее такая замечательная форма.

Сам Яма может похвастаться отличной спортивной формой, а недавно в разделе Стори он показал, как надо оздоровляться. Вся семья устроила действительно жаркий отдых в сауне.

«Драгоценные минуты с сыном! Прекрасное мгновение» - написал Яма под одними из кадров. На следующем фото он вместе с женой и ребенком решил поплавать в бассейне после того, как хорошо попарился.

Ранее Politeka писала, что Влад Яма оказался под капельницей после ужина в ресторане, что с ним сейчас: "ошибка иногда может стоить жизни".

Напомним, что Влад Яма из " Танцев со звездами "отвез свою семью в" секретное "место:" нас ждут великие дела!".

A еще Politeka сообщала, что Влад Яма из" Танцы со звездами "встал на колени перед Лесей Никитюк на публике:"секретный кадр".