Известная украинская спортсменка Ольга Харлан похвасталась своими медалями

30-летняя фехтовальщица на саблях, которая стала олимпийской чемпионкой в 2012 и 2016 годах, и призером по фехтованию, похвасталась своими медалями на новом фото, сообщает Politeka.net.

Спортсменка опубликовала снимок в своем Инстаграм, на который у нее подписаны 29,6 тысячи пользователей сети.

Харлан позировала в красивом шелковом платье с разрезом, благодаря которому показались стройные ножки в босоножках. Красотка присела на корточки, демонстрируя в руке свои медали.

"Моя прелесть 💙🖤❤️💛💚", - подписала фото звезда спорта.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Потрясающая фотография! 😮👏", "Красота, Искусство и Гордость 💫", "Это все наше, и мы этого хотим", "🤗👍🌹🌹🌹🔥", - написали пользователи сети.

Отметим, в этом году Ольга Харлан прекратила борьбу за медали на Олимпийских играх в Токио. Виной стал проигрыш саблистки в первом раунде представительнице Китая Ян Хенью.

Подчеркнем, что Харлан считалась одной из главных претенденток на золотую медаль.

Сейчас же спортсменка готовится к участию в шоу "Танці з зірками". По словам звезды, съемки в этом проекте помогут ей показать себя с другой стороны.

Напомним, что Харлан показала, как готовится к «Танцям з зірками»

Как сообщала Politeka, Харлан сняла маску перед премьерой "Танців з зірками", показав себя настоящую

Также Politeka писала, что Харлан выдвинула жесткие требования своему партнеру по "Танцях з зірками"



