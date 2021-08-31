Украинская фехтовальщица-чемпионка Ольга Харлан, которая стала новой участницей «Танців з зірками» поделилась кадрами, снятыми за кулисами шоу
Как сообщает Politeka.net, на данный момент участники шоу активно снимают промо для будущего проекта, премьера которого запланирована на 5 сентября. У себя в Инстаграм Ольга показала, как проходят съемки. Она поделилась забавным кадром, на котором отдыхала в перерыве между дублями.
«Закадровая жизнь Ольги Харлан», - проговорила женщина за кадром, снимающая уставшую Ольгу.
«Мне жарко очень. Зато красиво», - ответила Харлан, поправляя платье.
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На видео видно, что спортсменка испытывает жуткие неудобства, но терпит ради красивого промо.
«Когда выключены все камеры…Ну почти все», - шутливо подписала видео звезда.
Отметим, что Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой по фехтованию. Девушке 30 лет, а на ее счету десятки побед в мировых чемпионатах. Теперь о спортсменке узнает еще больше людей, ведь она решилась выйти на главный паркет страны.
Напомним, что Ольга Харлан сняла маску перед премьерой "Танців з зірками": "Мало кто видит меня...".
Как сообщала Politeka, Ольга Харлан призналась, с кем будет танцевать на "Танцях з зірками".
Также Politeka писала, что Харлан дала совет Магучих после объятий с россиянкой.