Украинская фехтовальщица-чемпионка Ольга Харлан, которая стала новой участницей «Танців з зірками» поделилась кадрами, снятыми за кулисами шоу

Как сообщает Politeka.net, на данный момент участники шоу активно снимают промо для будущего проекта, премьера которого запланирована на 5 сентября. У себя в Инстаграм Ольга показала, как проходят съемки. Она поделилась забавным кадром, на котором отдыхала в перерыве между дублями.

«Закадровая жизнь Ольги Харлан», - проговорила женщина за кадром, снимающая уставшую Ольгу.

«Мне жарко очень. Зато красиво», - ответила Харлан, поправляя платье.

На видео видно, что спортсменка испытывает жуткие неудобства, но терпит ради красивого промо.

«Когда выключены все камеры…Ну почти все», - шутливо подписала видео звезда.

Отметим, что Ольга Харлан является олимпийской чемпионкой по фехтованию. Девушке 30 лет, а на ее счету десятки побед в мировых чемпионатах. Теперь о спортсменке узнает еще больше людей, ведь она решилась выйти на главный паркет страны.

Напомним, что Ольга Харлан сняла маску перед премьерой "Танців з зірками": "Мало кто видит меня...".

Как сообщала Politeka, Ольга Харлан призналась, с кем будет танцевать на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что Харлан дала совет Магучих после объятий с россиянкой.