Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", жартома показала з ким танцюватиме
Як пише Politeka.net, олімпійська чемпіонка і призерка з фехтування Ольга Харлан прийняла челендж від співачки Євгенії Власової та стала новою учасницею проєкту "Танці з зірками". Учасники шоу зараз активно репетирують, адже прем’єра шоу відбудеться вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1".
З ким танцюватимуть українські зірки, організатори шоу тримають у секреті, однак самі учасники шоу багато жартують на цю тему. Так, у stories в Instagram Ольга Харлан пожартувала, що її партнером буде дворічний син ще одного спортсмена-учасника – бронзового призера Олімпіади в Токіо, каратиста Станіслава Горуни.
Так, Харлан взяла маленького Лева за руку та намагалася з ним потанцювати.
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Андре Тан показав українкам, що буде в моді цієї осені: "На піку популярності"
Горбунов показав, що виростив на їх з Осадчої городі, розмір вражає: "Смакота!"
Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій"
Українці розсварилися через нове звання Монатіка, кадри: "Заслужений артист, не співає державною..."
"Розкриваємо секрет, хто партнер Ольги Харлан на "Танцях з зірками", - написано.
Рaніше Politeka писaлa, що новий сезон "Танці з зірками", розсекречені імена всіх учасників: "Заради такого тепер подивлюся".
Нагадаємо, що Ілона Гвоздьова з "Танців з зірками" опинилася в епіцентрі потужної стихії, є травми: "Почався кошмар...".
A ще Politeka повідомлялa, що учасник "Танців з зірками" Люленов показав, як готується до виходу на паркет: "Скоро...".