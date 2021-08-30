Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", жартома показала з ким танцюватиме

Як пише Politeka.net, олімпійська чемпіонка і призерка з фехтування Ольга Харлан прийняла челендж від співачки Євгенії Власової та стала новою учасницею проєкту "Танці з зірками". Учасники шоу зараз активно репетирують, адже прем’єра шоу відбудеться вже 5 вересня о 21:00 на телеканалі "1+1".

З ким танцюватимуть українські зірки, організатори шоу тримають у секреті, однак самі учасники шоу багато жартують на цю тему. Так, у stories в Instagram Ольга Харлан пожартувала, що її партнером буде дворічний син ще одного спортсмена-учасника – бронзового призера Олімпіади в Токіо, каратиста Станіслава Горуни.

Так, Харлан взяла маленького Лева за руку та намагалася з ним потанцювати.

"Розкриваємо секрет, хто партнер Ольги Харлан на "Танцях з зірками", - написано.

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