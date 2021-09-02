Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, поделилась интересными кадрами
Известная певица не только занимается творчеством, но и ведет свой аккаунт в Инстаграм, сообщает Politeka.net.
Сейчас на артистку подписаны 295 тысяч пользователей сети, с которыми она делится интересными моментами своей жизни.
Так, в новых сторис певица показала со спины стройного парня, который танцевал под музыку. На незнакомце были майка и брюки.
"Кто ж это у меня такой", - заинтриговала подписью Зарицкая.
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В другом видео артистка покрасовалась возле зеркала, наведя телефон на него. Александра предстала в блузе, забрав волосы в хвост.
Известно, что звезда принимает участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал стройный красавчик, имя которого скрывается. Видимо, кадры в сторис касаются репетиции.
Отметим, в одном из последних интервью Александра Зарицкая рассказала о том, как у не складывались отношения с парнями.
Впервые девушка влюбилась в подростковом возрасте. Предметом воздыхания стал ее лучший друг. Чувства были безответны.
По словам артистки, вероятно, она не нравилась парню внешне, но Саша продолжала с ним гулять и "ловить каждый его взгляд".
Позже у девушки завязались отношения с переселенцем из Донецка, к которому она хотела переехать в Одессу. Однако и этому не суждено было случиться ведь, по словам звезды, он был "очень тяжелым человеком".
Сейчас, скорее всего, сердце девушки свободно.
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