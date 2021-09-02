Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, поделилась интересными кадрами

Известная певица не только занимается творчеством, но и ведет свой аккаунт в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Сейчас на артистку подписаны 295 тысяч пользователей сети, с которыми она делится интересными моментами своей жизни.

Так, в новых сторис певица показала со спины стройного парня, который танцевал под музыку. На незнакомце были майка и брюки.

"Кто ж это у меня такой", - заинтриговала подписью Зарицкая.

В другом видео артистка покрасовалась возле зеркала, наведя телефон на него. Александра предстала в блузе, забрав волосы в хвост.

Известно, что звезда принимает участие в новом сезоне шоу "Танці з зірками", где ее партнером стал стройный красавчик, имя которого скрывается. Видимо, кадры в сторис касаются репетиции.

Отметим, в одном из последних интервью Александра Зарицкая рассказала о том, как у не складывались отношения с парнями.

Впервые девушка влюбилась в подростковом возрасте. Предметом воздыхания стал ее лучший друг. Чувства были безответны.

По словам артистки, вероятно, она не нравилась парню внешне, но Саша продолжала с ним гулять и "ловить каждый его взгляд".

Позже у девушки завязались отношения с переселенцем из Донецка, к которому она хотела переехать в Одессу. Однако и этому не суждено было случиться ведь, по словам звезды, он был "очень тяжелым человеком".

Сейчас, скорее всего, сердце девушки свободно.

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