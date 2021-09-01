В сети появилось яркое промо-видео нового сезона "Танців з зірками", украинцы заинтригованы

Как сообщает Politeka.net, уже в это воскресенье, 5 сентября, на телеканале "1+1" состоится премьера очередного сезона шоу "Танці з зірками". И если имена звездных участников уже раскрыты, то личности их партнеров пока держат в тайне. Недавно на странице проекта в Instagram опубликовали яркое промо-видео, в котором показали некоторых звездных участников с их партнерами по танцам, правда скрыв их лица.

Так, среди прочих в ролике появилась солистка группы KAZKA Александра Зарицкая со своим партнером. Украинцы в комментариях тут же начали обсуждать танцовщика, с которым будет в паре Саша. Многие узнали в нем Дмитрия Жука, с которым ранее на проекте танцевала Юлия Санина, а Тина Кароль часто появлялась с ним на одной сцене. "Как красиво", "Какие все красивые. Александра Зарицкая Вы лучшие", "С Казкой кажись Джей…", "Мне, показалось, что Дима Жук", "Дмит… Ж...", - шепчутся в комментариях под видео.

Тем временем хореограф Дмитрий Жук в своих Instagram-сторис поразил поклонников кадрами травмированной руки. Танцовщик ходил к врачу на перевязку и снимал на все видео. Надо сказать, что его травма выглядит весьма серьезно.

Напомним, Партнер Саниной и Огневич по "Танцях з зірками" получил серьезную травму: появилось фото.

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