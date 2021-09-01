Известный танцор, победитель прошлого сезона шоу «Танці з зірками» Дмитрий Жук получил серьезную травму
Дмитрий Жук в свое время был партнером на паркете с певицами Камалией и Златой Огневич, ведущей «Завтрака с 1+1» Людмилой Барбир и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. Именно с ней хореограф и победил в проекте в 2020 году.
Фаворитами называли и пару Дмитрий Жук – Злата Огневич, однако тогда они быстро оставили проект. «У Златы есть проблема с эмоциями. Они у нее всегда одинаковые. Еще она боится раскрыться и придерживает меня», - говорил Дмитрий Жук.
Также Дмитрий Жук периодически танцует с Тиной Кароль во время ее выступлений.
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ждать сильных дождей с грозами
Ситуация с ковидом в Украине ухудшается: вспышку зафиксировали в детсаду, детали
В Минздраве высказались о принудительной вакцинации учителей: "У нас постановление Кабмина..."
Победитель "Голосу країни" и его беременная девушка не могут жить в подаренной квартире: выяснилась причина
Однако новые сторис Дмитрия Жука оказались посвященными не танцам. Хореограф показал свою руку с наложенным серьезным швом после операции.
Похоже, Дмитрий Жук получил серьезную травму.
Напомним, Юлия Санина в прозрачной блузке покорила новым клипом и дерзким образом: "Попала в самое сердце"
Как сообщала Politeka, главный хореограф «Танців з зірками» Шоптенко раскрыла секрет стройной фигурки: красноречивые кадры.
Также Politeka писала, что участник «Холостячки» пошел на большую жертву ради Огневич: «Я готов бороться за Злату всеми силами»