Известный танцор, победитель прошлого сезона шоу «Танці з зірками» Дмитрий Жук получил серьезную травму

Дмитрий Жук в свое время был партнером на паркете с певицами Камалией и Златой Огневич, ведущей «Завтрака с 1+1» Людмилой Барбир и фронтвумен группы The Hardkiss Юлией Саниной. Именно с ней хореограф и победил в проекте в 2020 году.

Фаворитами называли и пару Дмитрий Жук – Злата Огневич, однако тогда они быстро оставили проект. «У Златы есть проблема с эмоциями. Они у нее всегда одинаковые. Еще она боится раскрыться и придерживает меня», - говорил Дмитрий Жук.

Также Дмитрий Жук периодически танцует с Тиной Кароль во время ее выступлений.

Однако новые сторис Дмитрия Жука оказались посвященными не танцам. Хореограф показал свою руку с наложенным серьезным швом после операции.

Похоже, Дмитрий Жук получил серьезную травму.

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