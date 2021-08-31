Группа The Hardkiss презентовала новый клип на песню "7 вітрів". Солистка Юлия Санина заставила фанатов покрыться мурашками

Так, Санина и The Hardkiss порадовали украинцев в последний день лета премьерой нового видео. Коллектив представил клип на украиноязычный трек "7 вітрів" из альбома "Жива і не залізна". Соответствующие кадры опубликованы на YouTube, передает Politeka.net.

В ролике переплетаются две сюжетные линии и пару локаций: Санина на летной площадке, на фоне самолетов и вертолетов, а также кадры из концертных выступлений группы с "живыми" эмоциями людей.

Санина с необычной прической и ярким макияжем появляется на кадрах в короткой юбке с бахромой, полупрозрачной красной блузе и оригинальном сером пиджаке.

Пользователи с энтузиазмом обсуждают увиденное:

"Это, пожалуй, лучшая группа со времен Независимости. Они в качество звучания действительно вкладывают хорошие ресурсы. Звук всегда бомба... Мне иностранным лучшим друзьям не стыдно включить)"

"После перерыва с концертами, снять клип с живыми эмоциями людей - очень круто"

"Клип просто бомба! Энергетика, вайбы, мощно! Видео ряд с концерта, от которого мурашки по коже, образ Юли, момент с салютом на фоне, её движения - всё шикарно!"

"Очень уважаю The Hardkiss, очень понравилась "7 Вітрів", попала в самое сердце..."

"Такая сила и мощь. The Hardkiss создает тот космический мир, в котором ты как в невесомости. Спасибо за прекрасную роботу❤"

Напомним, Санина кардинально изменила имидж: "Ну нельзя же быть такой красивой"

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