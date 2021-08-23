Известная украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впечатлила ярким образом рядом со своими коллегами

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появился снимок, на котором она позировала в прозрачной красной кофте, через которую просматривалось черное нижнее белье. Рядом с Саниной позировали ее коллеги по группе, включая ее мужа Валерия. Мужчины тоже были одеты в черно-красных тонах и выглядели очень эффектно.

«Нежный Kiss или драйвовый Hard?! У The Hardkiss в YouTube и YouTube Music есть все, что захочешь!», - отметила артистка.

В комментариях Юлии и ее коллегам по группе оставили массу приятных отзывов.

«Вы так красиво смотритесь вместе», «Юля, ты чудо», «Прекрасные», «Все вместе», «Как всегда лучшие», «Юля, ты неотразима», «Какая кофточка», - пишут пользователи сети.

Отметим, что создателями группы The Hardkiss является Юлия Санина вместе со своим мужем, музыкантом Валерием Бебко.

Напомним, что Санина призналась, как ей работалось с украинскими звездами на съемках шоу "Маскарад": "Смех сквозь слезы".

Еще Politeka писала, что Санина в купальнике блеснула формами на элитной яхте: "Не укачивает?".

Также Politeka сообщала, что Санина в прозрачных велосипедках поразила чересчур длинной косой: «Ох, какая…».