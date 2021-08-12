Солістка популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна розповіла про свій досвід роботи з іншими зірками на зйомках нового сезону шоу "Маскарад"

Як пише Politeka.net, виконавиця поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Саніна розповіла про завершення зйомок нового сезону проекту «Маскарад». За словами співачки, на знімальному майданчику вона буквально не встигала зробити селфі, адже її шалений графік і залученість в знімальний процес не давали відволіктися.

"З іншого боку, мені настільки було цікаво слухати своїх колег, сміятися і жартувати в перервах, обговорювати будь-які теми, від знаків Зодіаку до біткоіну. Я кайфувала", - зізналася Юлія.

Вона додала, що за час зйомок побачила Різне.

"Було все: сміх крізь сльози, шок, милування, боротьба, відверті зізнання...", - розповіла Саніна.

Вона також поділилася спільним Селфі з ведучою Машею Єфросиніною. Як розповіла Саніна, це фото вони зробили на самому початку зйомок, ще до того, як зрозуміли, що їх чекає.

Ведуча тут же відреагувала на пост колеги.

"Ткалі рулять", - написала вона в коментарі, явно зробивши відсилання до жарту зі зйомок.

Українці в коментарях до посту зізналися, що з нетерпінням чекають виходу шоу зі своїм кумиром.

Нагадаємо, Єфросиніна в латексі показала, якою" роковухою " може бути.

Як повідомляла Politeka, шоу "Маскарад" 2 сезон, новий розсекречений герой поставив українців у глухий кут.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss в зухвалому вбранні розвалилася на тлі дивної компанії.