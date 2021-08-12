Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о своем опыте работы с другими звездами на съемках нового сезона шоу «Маскарад»

Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Санина рассказала о завершении съемок нового сезона проекта «Маскарад». По словам певицы, на съемочной площадке она буквально не успевала сделать селфи, ведь ее бешенный график и вовлеченность в съемочный процесс не давали отвлечься.

«С другой стороны, мне настолько было интересно слушать своих коллег, смеяться и шутить в перерывах, обсуждать любые темы, от знаков зодиака до биткоина. Я кайфовала», - призналась Юлия.

Она добавила, что за время съемок повидала разное.

«Было все: смех сквозь слезы, шок, умиление, борьба, откровенные признания…», - рассказала Санина.

Она также поделилась совместным селфи с ведущей Машей Ефросининой. Как рассказала Санина, это фото они сделали в самом начале съемок, еще до того, как поняли, что их ожидает.

Ведущая тут же отреагировала на пост коллеги.

«Ткачихи рулят», - написала она в комментарии, явно сделав отсылку к шутке со съемок.

Украинцы в комментариях к посту признались, что с нетерпением ждут выхода шоу со своим кумиром.

Напомним, Ефросинина в латексе показала, какой "роковухой" может быть.

Как сообщала Politeka, шоу "Маскарад" 2 сезон, новый рассекреченный герой поставил украинцев в тупик.

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в дерзком наряде развалилась на фоне странной компании.