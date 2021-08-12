Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина рассказала о своем опыте работы с другими звездами на съемках нового сезона шоу «Маскарад»
Как пишет Politeka.net, исполнительница поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Санина рассказала о завершении съемок нового сезона проекта «Маскарад». По словам певицы, на съемочной площадке она буквально не успевала сделать селфи, ведь ее бешенный график и вовлеченность в съемочный процесс не давали отвлечься.
«С другой стороны, мне настолько было интересно слушать своих коллег, смеяться и шутить в перерывах, обсуждать любые темы, от знаков зодиака до биткоина. Я кайфовала», - призналась Юлия.
Она добавила, что за время съемок повидала разное.
«Было все: смех сквозь слезы, шок, умиление, борьба, откровенные признания…», - рассказала Санина.
В СБУ окончательно решили, что делать с Филиппом Киркоровым: "В интересах национальной безопасности..."
Настя Каменских и экс-жена Позитива перестали разговаривать на совместном отдыхе: "Девчата, вы все не успокоитесь..."
Беременная Осадчая оказалась в больнице, Горбунов не оставил жену одну: что произошло
Новый сезон "Україна має талант", продюсеры рассекретили имя четвертого судьи: "Рады видеть?"
Осадчая оригинально показала своего третьего ребенка, тронув украинцев: "Волнующий момент для всех"
Она также поделилась совместным селфи с ведущей Машей Ефросининой. Как рассказала Санина, это фото они сделали в самом начале съемок, еще до того, как поняли, что их ожидает.
Ведущая тут же отреагировала на пост коллеги.
«Ткачихи рулят», - написала она в комментарии, явно сделав отсылку к шутке со съемок.
Украинцы в комментариях к посту признались, что с нетерпением ждут выхода шоу со своим кумиром.
Напомним, Ефросинина в латексе показала, какой "роковухой" может быть.
Как сообщала Politeka, шоу "Маскарад" 2 сезон, новый рассекреченный герой поставил украинцев в тупик.
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss в дерзком наряде развалилась на фоне странной компании.