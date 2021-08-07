Известная украинская певица Юлия Санина новым снимком вызвала обсуждение в сети

Как сообщает Politeka.net, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в своем микроблоге в Instagram разместила фотографию, на которой позирует в окружении мягких игрушек гигантского размера.

На фото удивленная Юлия в желтом костюме развалилась на плюшевых медведей и серых мышей.

Певица попросила своих фанатов дать название снимку, так как она не знала, как его обозначить.

"Придумайте подпись!", - обратилась она.

Поклонники откликнулись на просьбу своей любимицы и в комментариях образовалась оживленная дискуссия. Люди делятся интересными вариантами.

"Плюшевыый рай",

"Среди украинского шоу-бизнеса 😂",

"На семи друзьях",

"Фото с фанатами у забора 😂",

" С подругами",

"С друзьями , которые появились после нашего первого альбома ! Там и я есть Серенький )",

"Когда на эмоциях состовляла райдер",

"Когда ты ну оооочень понравилась парню:

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" после фотосессии с мужем и сыном поразила откровением: "Если не учитывать…".

Также Politeka писала, что Санина с кардинально новой прической, показала, что творится на съемках шоу "Маскарад": Ефросинина и Ткач в деле.