Известная украинская певица Юлия Санина новым снимком вызвала обсуждение в сети
Как сообщает Politeka.net, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в своем микроблоге в Instagram разместила фотографию, на которой позирует в окружении мягких игрушек гигантского размера.
На фото удивленная Юлия в желтом костюме развалилась на плюшевых медведей и серых мышей.
Певица попросила своих фанатов дать название снимку, так как она не знала, как его обозначить.
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"Придумайте подпись!", - обратилась она.
Поклонники откликнулись на просьбу своей любимицы и в комментариях образовалась оживленная дискуссия. Люди делятся интересными вариантами.
"Плюшевыый рай",
"Среди украинского шоу-бизнеса 😂",
"На семи друзьях",
"Фото с фанатами у забора 😂",
" С подругами",
"С друзьями , которые появились после нашего первого альбома ! Там и я есть Серенький )",
"Когда на эмоциях состовляла райдер",
"Когда ты ну оооочень понравилась парню:
Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" после фотосессии с мужем и сыном поразила откровением: "Если не учитывать…".
Также Politeka писала, что Санина с кардинально новой прической, показала, что творится на съемках шоу "Маскарад": Ефросинина и Ткач в деле.