Солистка известной украинской группы The Hardkiss и финалистка шоу «Танці з зірками», Юлия Санина, рассказала, как оконфузилась

Популярная группа The Hardkiss прославилась в Украине и за ее пределами, пишет Politeka.net. Поэтому неудивительно, что коллектив часто приглашают на вступления, а билеты на его концерт раскупают моментально.

В своем новом интервью в программе "Світське життя" Юлия Санина рассказала, что на сцене случается всякое. В частности, звезда поделилась историей о своем конфузе.

"На первых словах мне залетела мошка прямо в глаз, поэтому пришлось сделать вид, что я вытираю слезу. Достать мошку удалось, к сожалению, только за кулисами, но я героически отработала весь концерт", - рассказала певица.

Отметим, Юлия Санина родилась в семье музыкантов, поэтому на сцене выступает с самого юного возраста. Артистка стала настоящим профессионалом своего дела.

При этом звезда также обладает отличным чувством стиля. По словам Юлии, она стала интересоваться модой после окончания школы. Сейчас над ее образами работают стилисты, а она сама следит зав семи трендами.

В своем Инстаграм, в котором у нее 663 тысячи подписчиков, красотка регулярно предстает в новых эффектных образах и получает много комплиментов.

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