Известная украинская певица Юлия Санина поделилась красивыми фотографиями с семейной фотосессии

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица, солистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань) часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так на этот раз, звезда поделилась серией фотографий с семейной фотосессии с мужем и сыном.

"Наша нежность...", - подписала фотографию Санина.

Напомним, что в 2011 году Юлия вышла замуж за Валерия Бебка (псевдоним Val), креативного продюсера и гитариста группы The Hardkiss. Свои отношения пара скрывала в течение пяти лет. Через четыре года после свадьбы, в 2015 у супругов родился сын Даниил.

Для фотосессии на природе Юлия выбрала нежное длинное платье, а муж с сыном были одеты в летние костюмы с шортами. На фотографиях семья выглядит абсолютно счастливой.

Поклонники певицы оставили много комментариев под публикацией.

"Какая красивая фотосессия 😍😍😍 Данилу так красиво с такой стрижкой и этот костюмчик!)) 😍 ", "Фотограф невероятно талантлив ❤️ , ваша любовь и нежность выходит за пределы Вселенной ❤️ ", "какие красивые и чувственные фото 😍😍😍😍😍 ", "Необыкновенно красивые 😍😍😍😍😍 ", "Эх, моя мечта вас поснимать! Может все таки получится? Одесса и я вас ждем ❤️ ", - пишут фанаты.

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