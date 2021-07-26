Українська співачка Юлія Саніна показала себе у кардинально новому образі

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка, солістка українського гурту "The Hardkiss" часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала світлину, на якій постала в абсолютно новому образі.

Юлія Саніна одягнула довгий білий парик та зробила яскравий макіяж з синіми стрілками. Для фото співачка обрала тілесний розписаний гольф та епатажні штани.

Фанати зірки поставили майже 5 тисяч лайків та залишили безліч коментарів.

"Кожен образ такий особливий і неповторний❤️‍🔥", " Прекрасна 🤍", " Крутааааа❤️", "Вау 🔥🔥🔥", "Неймовірна".

У підписі до публікації Юля підписала "Beige", а також розповіла, хто допоміг їй створити це неймовірний образ.

Раніше Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" разом з Єфросиніною і Саніною здивували образами на шоу "Маскарад": "Маячня повна!".

Нагадаємо, що у мережі влаштували "битву пресів": Полякова, Дорофєєва, Саніна та інші зіркові красуні в купальниках.

А ще Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss здивувала зовнішністю в новому яскравому образі: "Сильно схожа на Ріанну".