Українська співачка Юлія Саніна показала себе у кардинально новому образі
Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка, солістка українського гурту "The Hardkiss" часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня опублікувала світлину, на якій постала в абсолютно новому образі.
Юлія Саніна одягнула довгий білий парик та зробила яскравий макіяж з синіми стрілками. Для фото співачка обрала тілесний розписаний гольф та епатажні штани.
Фанати зірки поставили майже 5 тисяч лайків та залишили безліч коментарів.
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"Кожен образ такий особливий і неповторний❤️🔥", " Прекрасна 🤍", " Крутааааа❤️", "Вау 🔥🔥🔥", "Неймовірна".
У підписі до публікації Юля підписала "Beige", а також розповіла, хто допоміг їй створити це неймовірний образ.
Раніше Politeka писала, що Ткач з "Квартал 95" разом з Єфросиніною і Саніною здивували образами на шоу "Маскарад": "Маячня повна!".
Нагадаємо, що у мережі влаштували "битву пресів": Полякова, Дорофєєва, Саніна та інші зіркові красуні в купальниках.
А ще Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss здивувала зовнішністю в новому яскравому образі: "Сильно схожа на Ріанну".