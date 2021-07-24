Відома співачка Юлія Саніна показала яскраві кадри з заходу "Вечір прем'єр"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська і солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася яскравими кадрами з "Вечора прем'єр", куди прийшла по дрес-коду в білому вбранні.

Як видно, на фотографіях Юлія позує в цікавому білосніжному костюмі, під піджаком якого незвичайна сорочка на мотузочках, яка підкреслила ідеальний прес. Волосся співачки розпущене і м'якими кучерями спадають на плечі, а на її обличчі легкий макіяж. На одному з фото Саніна відображена на сцені під час виступу, вона ніби кокетує зі своїм чоловіком-музикантом.

У підписі до публікації Юлія написала: "White", а також вказала, хто допомагав їй створювати цей чарівний образ. Фанати тут же почали коментувати знімки артистки: "Дуже крутий образ. Менше космосу, але тобі дуже пасує!", "Ну богиня ж", "Красуня", "Просто вогонь. Обожнюю, коли справжня", "Шикарна яка", "Така красива", "Дуже красива".

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