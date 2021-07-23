Український зірка часто беруть псевдоніми, але іноді змінюють імена та прізвища, для сценічних образів

Як пише Politeka.net, багато українських зірок відомі за своїми псевдонімами, але мало хто знає, як насправді звуть їх у житті. На сторінці в Instagram програми" Зірковий шлях " вирішили розповісти, як насправді звуть деяких українських зірок.

як виявилося, Володимир Дантес змінив прізвище-в житті він Гудков. Тіна Кароль змінила ім'я та прізвище, адже красуню звуть Тетяна Ліберман. Джамала вкоротила собі прізвище для псевдоніма, адже в житті вона Сусана Джамаладінова. Також" Зірковий шлях " розповів про Юлію Саніну, яка змінила прізвище Головань, а також Камалії, яку звуть Наталія Шмаренкова.

"Справжні імена та прізвища українських знаменитостей

Зізнайтеся, ви знали цю інформацію про зірок? Діліться в коментарях, чиє справжнє ім'я вас найбільше вразило", - написали під публікацією.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Про Тіну дуже давно знали", "тільки про Юлю не знала", "капець я не знала що Тіну звуть Таня", "Ось дивлюся на Камалію і так їй йде рідне Наташа Шмаренкова!".

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