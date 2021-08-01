Известная украинская певица Юлия Санина, которая недавно устроила чувственную семейную фотосессию на природе, поделилась с поклонниками откровениями
Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица, фронтвумен украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина (настоящее имя Юлия Головань) часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно звезда поделилась серией фотографий с семейной фотосессии с мужем и маленьким сыном Даниилом.
После такого трогательного события Санина решила написать откровенный пост в своем Instagram, в котором рассказала о своих предпочтениях и пристрастиях.
"Что я люблю? Если не учитывать такие необходимые вещи, как поцелуи любимого, смех ребенка, петь для публики ... что я люблю? Из каких мелочей я состою?",- пишет певица.
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Так, звезда написала длинный список мелочей, которые ей по нраву. Например, Санина любит утренний кофе с молочным шоколадом, детские книги, горячий душ, выбирать продукты в магазине, массаж "Рейсы-рейсы", облепиховый чай, пасхальное утро и многое другое.
Такие признания певицы растрогали фанатов, они написали много комментариев.
"Мы просто любим вас💔", " такой список ❤️ ❤️ ❤️", "шикарные фото 🔥 🔥 🔥 ", " Люблю вас,за то,что вдохновляете) прекрасный человек, хозяйка, мама)", - пишут в сети.
Ранее Politeka писала, что Санина с кардинально новой прической, показала, что творится на съемках шоу "Маскарад": Ефросинина и Ткач по делу.
Напомним, что Санина из The Hardkiss показала белый дресс-код на светской вечеринке: "Тебе очень идет".
А еще Politeka сообщала, что Билык, Ласточкин и Дантес готовятся к серьезной схватке с Ефросининой и Саниной в новом шоу: "вот это красота!".