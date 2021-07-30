Відома українська співачка Юлія Саніна поділилася красивими світлинами з сімейної фотосесії

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка, солістка українського гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна (справжнє ім’я Юлія Головань) часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так цього разу, зірка поділилася серією світлин з сімейної фотосесії з чоловіком та сином.

"Наша ніжність…", - підписала світлину Саніна.

Нагадаємо, що у 2011 році Юлія вийшла заміж за Валерія Бебка (псевдонім Val), креативного продюсера та гітариста гурту The Hardkiss. Свої стосунки пара приховувала протягом п'яти років. Через чотири роки після весілля, у 2015 в подружжя народився син Данило.

Для фотосесії на природі Юлія вибрала ніжне довге плаття, а чоловік з сином були одягнені в літні костюми з шортами. На світлинах сім’я виглядає абсолютно щасливою.

Шанувальники співачки залишили багато коментарів під публікацією.

"Яка красива фотосесія. 😍😍😍 Данилу так красиво з такою стрижкою і цей костюмчик!)) 😍", "Фотограф неймовірно талановитий❤️ ваша любов й ніжність виходить за межі Всесвіту ❤️", " Які гарні і чуттєві фото 😍😍😍😍😍", " Надзвичайно гарні 😍😍😍😍😍", " Ех, моя мрія Вас познімати! Може все таки вийде? 😍😍😍 Одеса і я Вас чекаємо ❤️", - пишуть фанати.

Раніше Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss показала білий дрес-код на світській вечірці: "Тобі дуже пасує".

Нагадаємо, що справжні імена Кароль, Дантеса, Камалії та інших зірок здивували: "Так їй йде рідне Наташа Шмаренкова!".

А ще Politeka повідомляла, що Ткач з "Квартал 95" разом з Єфросиніною і Саніною здивували образами на шоу "Маскарад": "Маячня повна!".