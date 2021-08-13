Відома українська співачка, фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна вразила зухвалим виглядом
Як передає Politeka.net, в Instagram красуня з'явилася з надто довгою накладною косою. Образ доповнювало обтягуюче боді і прозорі велосипедки. Під постом Юлія вирішила розповісти про свої уподобання.
"Ділюся з вами кількома улюбленими каналами на Youtube. Чекаю ответочку від вас в коментарях. @ptuxerman Антон Птушкін-красиво і по справі. @biedniakov туди ж, в скарбничку красот і подорожей. Лонгплей. @alexandertobolskiy. Білоруські хлопці роблять унікальний контент, історії пісень і музикантів, семплів. Дуууже цікаво", - поділилася Саніна своїми уподобаннями.
Також красуня порекомендувала шанувальникам інтерв'ю своєї колеги по шоу "Маскарад" Маші Єфросиніної і розважальний контент Олексія Дурнєва.
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У коментарях красуня отримала масу відгуків про свої смаки, а також безліч компліментів, що стосуються зовнішності.
"Супер, ми теж їх дивимося", «Варвара краса – довга коса», «дивовижна», «це любов», «Крута», "Ох, яка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Саніна після експериментів з перуками різко змінила імідж: "карколомно!".
Ще Politeka писала, що Саніна чесно розповіла, як їй працювалося з зірками на зйомках "Маскарад": "сміх крізь сльози".
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