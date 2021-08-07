Відома українська співачка Юлія Саніна новим знімком викликала обговорення в мережі

Як повідомляє Politeka.net, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна у своєму мікроблозі в Instagram розмістила фотографію, на якій позує в оточенні м'яких іграшок гігантського розміру.

На фото здивована Юлія в жовтому костюмі розвалилася на плюшевих ведмедів і сірих мишей.

Співачка попросила своїх фанатів дати назву знімку, так як вона не знала, як його позначити.

"Придумайте підпис!",- звернулася вона.

Шанувальники відгукнулися на прохання своєї улюблениці і в коментарях утворилася жвава дискусія. Люди діляться цікавими варіантами.

"Плюшевий рай",

"Серед українського шоу-бізнесу 😂",

"На семи друзях",

"Фото з фанатами біля паркану 😂",

"З подругами",

"З друзями, які з'явилися після нашого першого альбому ! Там і я є сіренький)",

"Коли на емоціях состовляла райдер",

"Коли ти ну дуууже сподобалася хлопцеві:

Як повідомляла Politeka, Саніна з "The Hardkiss" після фотосесії з чоловіком і сином вразила одкровенням: "якщо не враховувати...".

Також Politeka писала, що Саніна з кардинально новою зачіскою, показала, що діється на зйомках шоу "Маскарад": Єфросиніна і Ткач у справі.