Відома українська співачка Юлія Саніна новим знімком викликала обговорення в мережі
Як повідомляє Politeka.net, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна у своєму мікроблозі в Instagram розмістила фотографію, на якій позує в оточенні м'яких іграшок гігантського розміру.
На фото здивована Юлія в жовтому костюмі розвалилася на плюшевих ведмедів і сірих мишей.
Співачка попросила своїх фанатів дати назву знімку, так як вона не знала, як його позначити.
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"Придумайте підпис!",- звернулася вона.
Шанувальники відгукнулися на прохання своєї улюблениці і в коментарях утворилася жвава дискусія. Люди діляться цікавими варіантами.
"Плюшевий рай",
"Серед українського шоу-бізнесу 😂",
"На семи друзях",
"Фото з фанатами біля паркану 😂",
"З подругами",
"З друзями, які з'явилися після нашого першого альбому ! Там і я є сіренький)",
"Коли на емоціях состовляла райдер",
"Коли ти ну дуууже сподобалася хлопцеві:
Як повідомляла Politeka, Саніна з "The Hardkiss" після фотосесії з чоловіком і сином вразила одкровенням: "якщо не враховувати...".
Також Politeka писала, що Саніна з кардинально новою зачіскою, показала, що діється на зйомках шоу "Маскарад": Єфросиніна і Ткач у справі.