Відома співачка Юлія Саніна показала в соцмережі незвичайне фото в розкішному образі

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка рок-групи The Hardkiss Юлія Саніна, яка нещодавно приміряла кілька різних перук, часто радує шанувальників яскравими фото і Відео зі зйомок і заходів. Так, цього разу зірка збентежила новим сценічним образом, викликавши бурхливу реакцію фанатів.

На новій фотографії Юлія з'явилася в цікавій локації, вона стоїть в гордій позі і торкається пальцями підборіддя. Перед камерою артистка з'явилася в розкішній чорній сукні з величезним бантом на плечі. Її волосся тут чернющие, пряме і коротке, а на обличчі яскравий макіяж з червоною помадою, вона впевнено дивиться в об'єктив.

У підписі до кадру Саніна написала: "Римські канікули". А фанати тут же почали коментувати фото, засинаючи зірку компліментами: "Шикарно", "Дуже красиво", "Образ вогонь", "Як же мені подобаються подібні образи", "Розкіш", "Шикарна", "Неймовірна", "Діва", "Шикарний образ", "Красива!", "Ну богиня", "Карколомна", "Яка красива!".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss потрапила в неприємну ситуацію на сцені, подробиці: "Прямо в око...".

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