Известная певица Юлия Санина показала на видео момент, когда снимает парик
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина часто радует многочисленных поклонников яркими фото и видео в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась забавными кадрами в сторис, на которых показала, как снимает один сценический образ, и примеряет другой.
На видео видно, что Юлия сидит у зеркала и снимает на телефон, как руки мастера снимают с ее головы парик с зелеными волосами. Под париком ее собственные волосы покрыты специальной накладкой.
А позже певица показала себя уже с новым париком на голове – здесь у нее короткие темные волосы. Неизменным остается только яркий макияж на лице. "Ночь нежна", - подписала сторис Юля.
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В ролике Санина рассказала, чем отличаются артисты-девушки от артистов-мужчин. "В чем разница между артистами-девочками и артистами-мальчиками? Вот я уже делаю перегрим уже два часа, а вон артист мальчик, он два часа уже отдыхает", - говорит Юля и показывает кадр с Владимиром Дантесом, который развалился на полу и залипает в телефон.
Напомним, Санина из The Hardkiss попала в неприятную ситуацию на сцене, подробности: "Прямо в глаз...".
Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" после фотосессии с мужем и сыном поразила откровением: "Если не учитывать…".
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