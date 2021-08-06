Известная певица Юлия Санина показала в соцсети необычное фото в роскошном образе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица, солистка рок-группы The Hardkiss Юлия Санина, которая недавно примеряла несколько разных париков, часто радует поклонников яркими фото и видео со съемок и мероприятий. Так, в этот раз звезда обескуражила новым сценическим образом, вызвав бурную реакцию фанатов.

На новой фотографии Юлия появилась в интересной локации, она стоит в гордой позе и касается пальцами подбородка. Перед камерой артистка появилась в роскошном черном платье с огромным бантом на плече. Ее волосы здесь чернющие, прямые и короткие, а на лице яркий макияж с красной помадой, она уверенно смотрит в объектив.

В подписи к кадру Санина написала: "Римские каникулы". А фанаты тут же принялись комментировать фото, засыпая звезду комплиментами: "Шикарно", "Очень красиво", "Образ огонь", "Как же мне нравятся подобные образы", "Роскошь", "Шикарная", "Невероятная", "Дива", "Шикарный образ", "Красивая!", "Ну богиня", "Сногсшибательная", "Какая красивая!".

Напомним, Санина из The Hardkiss попала в неприятную ситуацию на сцене, подробности: "Прямо в глаз...".

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" после фотосессии с мужем и сыном поразила откровением: "Если не учитывать…".

Также Politeka писала, что Санина с кардинально новой прической, показала, что творится на съемках шоу "Маскарад": Ефросинина и Ткач в деле.