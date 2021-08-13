Известная украинская певица, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина впечатлила дерзким видом

Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка появилась с чересчур длинной накладной косой. Образ дополняло обтягивающее боди и прозрачные велосипедки. Под постом Юлия решила рассказать о своих предпочтениях.

«Делюсь с вами несколькими любимыми каналами на Youtube. Жду ответочку от вас в комментариях. @ptuxerman Антон Птушкин - красиво и по делу. @biedniakov ту да же, в копилочку красот и путешествий. Лонгплей. @alexandertobolskiy. Белорусские парни делают уникальный контент, истории песен и музыкантов, семплов. Ооочень интересно», - поделилась Санина своими предпочтениями.

Также красотка порекомендовала поклонникам интервью своей коллеги по шоу «Маскарад» Маши Ефросининой и развлекательный контент Алексея Дурнева.

В комментариях красотка получила массу отзывов о своих вкусах, а также множество комплиментов, касающихся внешности.

«Супер, мы тоже их смотрим», «Варвара краса – длинная коса», «Прелесть», «Это любовь», «Крутая», «Ох, какая», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Санина после экспериментов с париками резко сменила имидж: "Сногсшибательно!".

Еще Politeka писала, что Санина честно рассказала, как ей работалось со звездами на съемках "Маскарад": "Смех сквозь слезы".

Также Politeka сообщала, что Санина в эффектном наряде развалилась на фоне необычной компании: "Плюшевый рай".