Известная украинская певица, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина впечатлила дерзким видом
Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотка появилась с чересчур длинной накладной косой. Образ дополняло обтягивающее боди и прозрачные велосипедки. Под постом Юлия решила рассказать о своих предпочтениях.
«Делюсь с вами несколькими любимыми каналами на Youtube. Жду ответочку от вас в комментариях. @ptuxerman Антон Птушкин - красиво и по делу. @biedniakov ту да же, в копилочку красот и путешествий. Лонгплей. @alexandertobolskiy. Белорусские парни делают уникальный контент, истории песен и музыкантов, семплов. Ооочень интересно», - поделилась Санина своими предпочтениями.
Также красотка порекомендовала поклонникам интервью своей коллеги по шоу «Маскарад» Маши Ефросининой и развлекательный контент Алексея Дурнева.
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В комментариях красотка получила массу отзывов о своих вкусах, а также множество комплиментов, касающихся внешности.
«Супер, мы тоже их смотрим», «Варвара краса – длинная коса», «Прелесть», «Это любовь», «Крутая», «Ох, какая», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Санина после экспериментов с париками резко сменила имидж: "Сногсшибательно!".
Еще Politeka писала, что Санина честно рассказала, как ей работалось со звездами на съемках "Маскарад": "Смех сквозь слезы".
Также Politeka сообщала, что Санина в эффектном наряде развалилась на фоне необычной компании: "Плюшевый рай".