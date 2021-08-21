Фронтвумен популярного українського гурту The Hardkiss Юлія Саніна поділилася чуттєвими фото з відпочинку

Як пише Politeka.net, 30-річна українська співачка Юлія Саніна, яка прославилася як солістка гурту "The Hardkiss", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу, попри щільний графік співачці вдалося вирватися на відпочинок до грецького острова Корфу разом із сином та чоловіком.

Саніна опублікувала серію фото. На першому співачка показала себе із сином Данилом.

А на другому постала у красивому синьому купальнику, засвітивши стрункі ноги. Співачка позувала на яхті посеред моря.

"Corfu 2021", - коротко написала Саніна.

"Ви прекрасні !! 😍", " статуетка 🔥", " Надзвичайно красива👏👏👏", " Це приголомшливо, Юля 😍 - Ви і види. Відео в сторіз кілька разів переглянула 🔥Вас не закачує?", "Найкращі ❤", - пишуть шанувальники.

Зауважимо, що Саніна вже 10 років заміжня за креативним продюсером та гітаристом гурту The Hardkiss Валерієм Бебко, який більше відомий під псевдонімом Val. Через чотири роки після весілля, у 2015 в подружжя народився син Данило.

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