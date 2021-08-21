Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась чувственными фото с отдыха
Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица Юлия Санина, которая прославилась как солистка группы "The Hardkiss", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, на этот раз, несмотря на плотный график певице удалось вырваться на отдых к греческому острову Корфу вместе с сыном и мужем.
Санина опубликовала серию фото. На первом певица показала себя с сыном Даниилом.
А на втором предстала в красивом синем купальнике, засветив стройные ноги. Певица позировала на яхте посреди моря.
Галкин снял дочку Пугачевой за интересным занятием, будущая звезда подрастает: "Красиво хулиганите"
Ефросинина, KAZKA и Товстолес из "Женского квартала" откликнулись на скандал Никитюк с Дурневым: "Все еще хуже"
Экс-жена Позитива в миниатюрном топе приковала взгляды к аппетитным формам: «Моника Беллуччи»
Дочь Кошевого из "Квартал 95" произвела фурор на красной дорожке: "Почему Варя в 13 выглядит на 20?"
В Раде проговорились о новом локдауне, названы сроки: "Эта зараза не уйдет"
"Corfu 2021", - коротко написала Санина.
"Вы прекрасны 😍 !! ", "статуэтка 🔥 ", "необыкновенно красивая 👏👏👏 ", " это потрясающе, Юля 😍 вы и виды. Видео в сториз несколько раз просмотрела 🔥 Вас не укачивает?", "Лучшие ❤", - пишут поклонники.
Заметим, что Санина уже 10 лет замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерий Бебко, который больше известен под псевдонимом Val. Через четыре года после свадьбы, в 2015 у супругов родился сын Даниил.
Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss призналась, как ей работалось с украинскими звездами на съемках шоу "Маскарад": "Смех сквозь слезы"
Напомним, что Санина из The Hardkiss в вызывающем наряде развалилась на фоне странной компании:"плюшевый рай"
A еще Politeka сообщала, что муж Саниной из "The Hardkiss" признался, как ему работается с женой: "с некоторыми людьми сложно..."