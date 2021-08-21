Фронтвумен популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась чувственными фото с отдыха

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская певица Юлия Санина, которая прославилась как солистка группы "The Hardkiss", часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, на этот раз, несмотря на плотный график певице удалось вырваться на отдых к греческому острову Корфу вместе с сыном и мужем.

Санина опубликовала серию фото. На первом певица показала себя с сыном Даниилом.

А на втором предстала в красивом синем купальнике, засветив стройные ноги. Певица позировала на яхте посреди моря.

"Corfu 2021", - коротко написала Санина.

"Вы прекрасны 😍 !! ", "статуэтка 🔥 ", "необыкновенно красивая 👏👏👏 ", " это потрясающе, Юля 😍 вы и виды. Видео в сториз несколько раз просмотрела 🔥 Вас не укачивает?", "Лучшие ❤", - пишут поклонники.

Заметим, что Санина уже 10 лет замужем за креативным продюсером и гитаристом группы The Hardkiss Валерий Бебко, который больше известен под псевдонимом Val. Через четыре года после свадьбы, в 2015 у супругов родился сын Даниил.

Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss призналась, как ей работалось с украинскими звездами на съемках шоу "Маскарад": "Смех сквозь слезы"

Напомним, что Санина из The Hardkiss в вызывающем наряде развалилась на фоне странной компании:"плюшевый рай"

A еще Politeka сообщала, что муж Саниной из "The Hardkiss" признался, как ему работается с женой: "с некоторыми людьми сложно..."