Відома українська співачка Юлія Саніна відверто відповіла на запитання шанувальників

Як пише Politeka.net, 30-річна українська виконавиця, фронтвумен українського гурту "The Hardkiss" Юлія Головань, яка виступає під псевдонімом Юлія Саніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.

Так, цього разу співачка вирішила влаштувати шанувальникам рубрику "Запитання-відповідь" у форматі stories. Фанати відразу почали засипати зірку різними запитаннями, на які Саніна намагалася відповідати правдиво і з гумором.

Здебільшого фанати запитували Юлію про вихід нового кліпу, виступ на фестивалі "Файне місто", де головним для зірки стало те, що публіка була з ними до останнього, гастрольний тур та багато іншого. Так, Саніна намагалася відповісти на усі запитання шанувальників та розповіла багато цікавого.

Так, співачка поділилася, що найбільшим досягненням свого життя вважає успішне поєднання кар’єри та материнства, з гумором "розсекретила" над чим працює, а також зізналася, що не переживає з приводу публічності. Також Саніна спитала свого чоловіка Вала про те, як йому з нею працюється, на що той відповів, що з деякими людьми складно, а з Юлею легко. Нагадаємо, що Саніна виступає разом зі своїм чоловіком - Валерієм Бебко (псевдонім Вал).

Окрім цього, Саніна прояснила ситуацію з виступом на День незалежності. За її словами, "The Hardkiss" буде виступати однак у двох інших проєктах.

Що цікаво, солістка "The Hardkiss" – дуже самокритична, адже вона відверто розповіла фанатам, що найневдалішою своєю піснею вважає трек "Doctor Thomases".

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