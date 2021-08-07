Відома українська співачка Юлія Саніна відверто відповіла на запитання шанувальників
Як пише Politeka.net, 30-річна українська виконавиця, фронтвумен українського гурту "The Hardkiss" Юлія Головань, яка виступає під псевдонімом Юлія Саніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram.
Так, цього разу співачка вирішила влаштувати шанувальникам рубрику "Запитання-відповідь" у форматі stories. Фанати відразу почали засипати зірку різними запитаннями, на які Саніна намагалася відповідати правдиво і з гумором.
Здебільшого фанати запитували Юлію про вихід нового кліпу, виступ на фестивалі "Файне місто", де головним для зірки стало те, що публіка була з ними до останнього, гастрольний тур та багато іншого. Так, Саніна намагалася відповісти на усі запитання шанувальників та розповіла багато цікавого.
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Так, співачка поділилася, що найбільшим досягненням свого життя вважає успішне поєднання кар’єри та материнства, з гумором "розсекретила" над чим працює, а також зізналася, що не переживає з приводу публічності. Також Саніна спитала свого чоловіка Вала про те, як йому з нею працюється, на що той відповів, що з деякими людьми складно, а з Юлею легко. Нагадаємо, що Саніна виступає разом зі своїм чоловіком - Валерієм Бебко (псевдонім Вал).
Окрім цього, Саніна прояснила ситуацію з виступом на День незалежності. За її словами, "The Hardkiss" буде виступати однак у двох інших проєктах.
Що цікаво, солістка "The Hardkiss" – дуже самокритична, адже вона відверто розповіла фанатам, що найневдалішою своєю піснею вважає трек "Doctor Thomases".
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