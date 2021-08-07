Известная украинская певица Юлия Санина откровенно ответила на вопросы поклонников

Как пишет Politeka.net, 30-летняя украинская исполнительница, фронтвумен украинской группы "The Hardkiss" Юлия Головань, которая выступает под псевдонимом Юлия Санина, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram.

Так, на этот раз певица решила устроить поклонникам рубрику "Вопрос-ответ" в формате stories. Фанаты сразу начали засыпать звезду разными вопросами, на которые Санина старалась отвечать правдиво и с юмором.

В основном фанаты спрашивали Юлию о выходе нового клипа, выступлении на фестивале "Файне місто", где главным для звезды стало то, что публика была с ними до последнего, гастрольном туре и много другого. Так, Санина пыталась ответить на все вопросы поклонников и рассказала много интересного.

Так, певица поделилась, что самым большим достижением своей жизни считает успешное совмещение карьеры и материнства, с юмором "рассекретила" над чем работает, а также призналась, что не переживает по поводу публичности. Также Санина спрсила своего мужа Вала о том, как ему с ней работается, на что тот ответил, что с некоторыми людьми сложно, а с Юлей легко. Напомним, что Санина выступает вместе с мужем - Валерием Бебко (псевдоним Вал).

Кроме этого, Санина прояснила ситуацию с выступлением на День независимости. По ее словам, "The Hardkiss" будет выступать, однако в двух других проектах.

Что интересно, солистка The Hardkiss" – очень самокритична, ведь она откровенно рассказала фанатам, что самой неудачной своей песней считает трек "Doctor Thomases".

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Напомним, что Санина из The Hardkiss избавилась от парика и поразила новым преображением: "Ночь нежна...".

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