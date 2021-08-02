Відома українська співачка Юлія Саніна поділилася з фанатами емоціями після концерту і розповіла про аварію

Вчора зірка виступала перед фанатами в не найкращу погоду. Після концерту артистка вирішила висловити свої емоції. Так, 30-річна українська співачка, солістка українського гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна розповіла про враження від виступу.

Не обійшлося і без скарг, адже зірці з групою довелося не тільки виступати під проливним дощем перед шанувальниками, а також виконувати номери і стежити за цілісністю апаратури, але ще і залишитися після Фестивалю.

Замість того, щоб виїхати додому, артисти «застрягли» в гримерці через погані погодні умови і серйозну аварію на дорозі, яка заблокувала проїзд.

"Вже годину не можемо виїхати з фестивалю. Якась аварія сталася на дорозі, треба чекати, повернулися до гримерки. Їжа закінчується, вода закінчується ... Пустіть додому!» - розповіла Юлія в сторі.

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