Відома українська співачка Юлія Саніна поділилася з фанатами емоціями після концерту і розповіла про аварію
Вчора зірка виступала перед фанатами в не найкращу погоду. Після концерту артистка вирішила висловити свої емоції. Так, 30-річна українська співачка, солістка українського гурту "The Hardkiss" Юлія Саніна розповіла про враження від виступу.
Не обійшлося і без скарг, адже зірці з групою довелося не тільки виступати під проливним дощем перед шанувальниками, а також виконувати номери і стежити за цілісністю апаратури, але ще і залишитися після Фестивалю.
Замість того, щоб виїхати додому, артисти «застрягли» в гримерці через погані погодні умови і серйозну аварію на дорозі, яка заблокувала проїзд.
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"Вже годину не можемо виїхати з фестивалю. Якась аварія сталася на дорозі, треба чекати, повернулися до гримерки. Їжа закінчується, вода закінчується ... Пустіть додому!» - розповіла Юлія в сторі.
Раніше Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss показала білий дрес-код на світській вечірці: "тобі дуже йде".
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