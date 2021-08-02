Известная украинская певица Юлия Санина поделилась с фанатами эмоциями после концерта и рассказала об аварии

Вчера звезда выступала перед фанатами в не самую лучшую погоду. После концерта артистка решила выразить свои эмоции. Так, 30-летняя украинская певица, солистка украинской группы "The Hardkiss" Юлия Санина рассказала о впечатлениях от выступления.

Не обошлось и без жалоб, ведь звезде с группой пришлось не только выступать под проливным дождем перед поклонниками, а также исполнять номера и следить за целостностью аппаратуры, но еще и остаться после фестиваля.

Вместо того, чтобы уехать домой, артисты «застряли» в гримерке из-за плохих погодных условий и серьезной аварий на дороге, которая заблокировала проезд. Причем так как они здесь уже давно едва и вода у них заканчивется, они хотят отдохнуть и быть дома.

«Уже час не можем выехать с фестиваля. Какая-то авария произошла на дороге, надо ждать, вернулись к гримерке. Еда заканчивается, вода заканчивается… Пустите домой!» - рассказала Юлия в Стори.

Ранее Politeka писала, что Санина из The Hardkiss показала белый дресс-код на светской вечеринке: "тебе очень идет".

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