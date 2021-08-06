Відома співачка Юлія Саніна показала на відео момент, коли знімає перуку

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна часто радує численних шанувальників яскравими фото і відео у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася кумедними кадрами в сторіс, на яких показала, як знімає один сценічний образ, і приміряє інший.

На відео видно, що Юлія сидить біля дзеркала і знімає на телефон, як руки майстра знімають з її голови перуку з зеленим волоссям. Під перукою її власне волосся покрите спеціальною накладкою.

А пізніше співачка показала себе вже з новою перукою на голові – тут у неї коротке темне волосся. Незмінним залишається тільки яскравий макіяж на обличчі. "Ніч ніжна", - підписала сторис Юля.

У ролику Саніна розповіла, чим відрізняються артисти-дівчата від артистів-чоловіків. "У чому різниця між артистами-дівчатками і артистами-хлопчиками? Ось я вже роблю перегрим вже дві години, а он артист хлопчик, він дві години вже відпочиває", - говорить Юля і показує кадр з Володимиром Дантесом, який розвалився на підлозі і залипає в телефон.

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