Відома українська ведуча Маша Єфросиніна вразила своїх зіркових колег яскравим образом в обтягуючій сукні

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Маша показала розкішний образ, який їй довелося приміряти для нових зйомок.

Ведуча позувала на знімальному майданчику в елегантній зеленій сукні з блискучої тканини. Наряд з відкритими плечима щільно обтягував фігуру ведучої, демонструючи її струнку талію. У такому образі Єфросиніна виглядала дуже яскраво і впевнено, і буквально світилася від щастя.

Варто відзначити, що раніше у ведучої були проблеми із зайвою вагою. Єфросиніна зізнавалася, що її максимальною позначкою на вагах були 86 кілограмів. Однак, Маша всерйоз взялася за цю проблему, і змогла кардинальним чином змінити своє життя, домігшись ідеальної фігури.

"Павільйонна водорість", - підписала свої знімки Єфросиніна.

Нові фото ведучої оцінили в коментарях Юлія Саніна з The Hardkiss, Христина Решетник та Ірина Монатік.

Шанувальники також не змогли пройти повз.

"Скоріше за все Лілія. Така прекрасна", "як красиво тобі в цій сукні", "ви красива в будь-якому одязі", "Ах, яка жінка!", "Така тоненька", "Тростинка", "худенька як коник", - пишуть люди.

Нагадаємо, Єфросиніна в пориві почуттів розпустила руки поруч з Женею Котом.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна осоромилася, намагаючись повторити трюк Тіни Кароль.

Також Politeka писала, що Єфросиніна наплювала на комплекси, блиснувши формами в нижній білизні.