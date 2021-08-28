Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина приняла участие в необычном концерте
30-летняя звезда сделала новый пост у себя в микроблоге в Инстаграм с анонсом телеверсии концерта «Ковчег «Укра-ина»: Х веков украинской музыки», посвященного Дню Независимости, передает Politeka.net. Певица сопроводила пост яркими кадрами своего выступления.
"Сегодня в 23:30 на @ 1plus1_ua смотрите самый атмосферный концерт ко Дню Независимости @ kovcheh.ukraina ❤️", - говорится в сообщении.
На фото Санина предстала в красном платье в пол, с заплетенными косами и цветами в волосах.
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"Какая красивая ❤️"; "Волшебная ❤️"; "Слушая в живую бежали мурашки по коже!✨", - комментируют фанаты.
Отметим, "Ковчег "Укра-ина" объединил в себе традиции и новаторство в различных областях искусства. Это более 20 шедевров украинского музыкального наследия от архаических колядок до украинских «золотых» и «платиновых» синглов за последние десять веков. Кроме Саниной, на сцене "Ковчега" также появились группы «ДахаБраха» и «Курбасы», Джамала, Святослав Вакарчук, Алина Паш, молодежный симфонический оркестр и много других.
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