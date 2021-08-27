Певица Юлия Санина, солистка группы The Hardkiss, показала новый образ, впечатлив украинцев

Как пишет Politeka.net, Юлия Санина является популярной украинской певицей, став звездой группы The Hardkiss. Красотка активно ведет Инстаграм, где радует фанатов творчеством группы и интересными образами.

Этот раз не стал исключением, ведь Санина показала эффектный образ зебры. Красотка была в полосатой кофточке и топе, а волосы оказались у девушки белыми. Образ дополнила Юлия ярким мейкапом.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Потрясающие образы, что первый, что второй", "Очень жду ваш концерт в Запорожье", "Бомбезный образ и макияж", "Ну нельзя же быть такой красивой. Образ огонь", "Как всегда, браво твоей красоте и мастерам за эти образы", "Спасибо за отличные эмоции вчера, и незабываемого вам тура с такими же эмоциями как у нас в Чернигове и ждём вас ещё много-много раз в Чернигове) Вы лучшие", "Твои волосы лучше парика".

Напомним, Санина из The Hardkiss в прозрачной кофте показала настоящую красоту среди эффектных мужчин

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