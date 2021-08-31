Уже совсем скоро состоится премьера шоу "Холостячка", а тем временем появляются все новые подробности проекта

Так, одним из участников, которые будут пытаться завоевать сердце певицы Златы Огневич будет 37 летний бизнесмен, владелец IT-компании, чемпион Америки и Украины по фридайвингу, подводный фотограф Андрей Хветкевич. О том, чего ему стоило участие в проекте, говорится на официальной странице «Холостячки» в Инстаграм.

Стоит отметить, Андрея можно назвать достаточно настойчивым, стать чемпионом Украины и США по фридайвингу ему удалось всего за три года. Рекорд Андрея - ныряние с задержкой дыхания на 4 минуты и погружение на 97 метров.

"Однажды в Таиланде я попробовал фридайвинг, и буквально за месяц обучения уже мог нырять на глубину до 30 метров. Когда начал изучать рекорды в этом виде спорта, понял, что могу их побить. И я это успешно сделал-на моем счету 7 рекордов. Я стал чемпионом Украины и США », - рассказывает участник.

Однако ради знакомства с холостячкой Андрей отказался от международных соревнований, к которым готовился больше года, и прилетел из Мексики в Украину.

«Я готов бороться за Злату Огневич всеми силами», - смело заявляет мужчина.

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