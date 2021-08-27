Певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу о любви "Холостячка", встретит необычных участников

Недавно стало известно, когда же стартует второй сезон и первые имена участников «Холостячки». Поскольку сама звезда не может рассказывать о шоу, она терпеливо ждет, когда же выйдет в эфир долгожданный выпуск.

В сети тем временем активно обсуждают, как сердце Златы Огневич попытается завоевать стоматолог-романтик.

«Врач по зову сердца и настоящий романтик - Роман Васильев желает завоевать артистку. Роману 33 года, он родом из Николаева. Несколько лет назад переехал в столицу, чтобы продолжать здесь строить свою жизнь и достигать карьерных успехов. Мужчина занимается хирургической стоматологией и обожает свою профессию, ведь помогает людям сохранять здоровье» - говорится в подписи к кадрам с мужчиной.

Также известно, что примером отношений для Романа стало общение его родителей, проживающих вместе более 30 лет.

«Я полностью готов к тому, чтобы построить крепкую семью», - уверяет участник. Поразить холостячкой Роман собирается необычным способом - появившись перед ней на белом коне.

«Участник сверху, если что! 😆; Пока что нравится этот доктор-принц на белом коне, а там посмотрим что он из себя представляет ...; На первый взгляд, слишком романтичный и спокойный. Злата кажется такой же, скорей всего им вместе будет скучно. А там, посмотрим☺️; этот участник ей очень подходит 😍 Идет от него добротой и харизмой)); Участник Доктор-принц! это интересно 😂; Красавчик, глаза огонь; На другом фото прям Дмитрий Карпачев, только моложе; Сразу пусть замуж за него идет, зубы бесплатные будут 🤣» - рассуждают в сети.

Напомним, Злату Огневич на съемках "Холостячки" настигло страшное известие: "Сердце перестало биться...".

Как сообщала Politeka, Известный холостяк заставил Ксению Мишину кричать от восторга: "Какой крутой…".

Также Politeka писала, что Участник "Холостячки" на коне заставил сердца украинок биться чаще, повезло Злате: "Достоин победы".