Известная украинская актриса Ксения Мишина с восторгом рассказала, что купила сыну рюкзак от известного дизайнера
Как пишет Politeka.net, 32-летняя звезда "Крепостной" Ксения Мишина, которая недавно стала судьей нового сезона талант-шоу "Україна має талант", в своем Instagram часто рассказывает поклонникам о своей личной и профессиональной жизни. Так, в этот раз актриса решила поделиться с фанатами, что заказала своему 9-летнему сыну Платону рюкзак от известного дизайнера Андре Тана.
"Вы только посмотрите, какой крутой рюкзак нам пришел от Андре Тана. Уууу... Просто вообще бомбический. Там еще есть в бежевом цвете. Андре Тан, ты просто бесконечно талантлив. Это самый крутой рюкзак, который может быть у школьника и не только. Класс, спасибо", - с восхищением сказала Мишина.
Как видим, рюкзак маленькому Платону очень понравился.
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Заметим, что недавно Андре Тан стал холостяком. Он развелся со своей женой Алиной Харечко. По словам дизайнера, причиной развода стали ссоры из-за личного бизнеса Алины (она запустила собственный бренд одежды Home Wings).
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