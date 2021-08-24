Известная украинская актриса Ксения Мишина с восторгом рассказала, что купила сыну рюкзак от известного дизайнера

Как пишет Politeka.net, 32-летняя звезда "Крепостной" Ксения Мишина, которая недавно стала судьей нового сезона талант-шоу "Україна має талант", в своем Instagram часто рассказывает поклонникам о своей личной и профессиональной жизни. Так, в этот раз актриса решила поделиться с фанатами, что заказала своему 9-летнему сыну Платону рюкзак от известного дизайнера Андре Тана.

"Вы только посмотрите, какой крутой рюкзак нам пришел от Андре Тана. Уууу... Просто вообще бомбический. Там еще есть в бежевом цвете. Андре Тан, ты просто бесконечно талантлив. Это самый крутой рюкзак, который может быть у школьника и не только. Класс, спасибо", - с восхищением сказала Мишина.

Как видим, рюкзак маленькому Платону очень понравился.

Заметим, что недавно Андре Тан стал холостяком. Он развелся со своей женой Алиной Харечко. По словам дизайнера, причиной развода стали ссоры из-за личного бизнеса Алины (она запустила собственный бренд одежды Home Wings).

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