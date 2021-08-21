Відома українська актриса і "Холостячка" Ксенія Мішина зробила заяву зі сльозами на очах

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу"Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант" дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Ксенія опублікувала нове відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах трейлер нового фільму з її участю. Як відомо, його знімали і в Хорватії, і в Україні. Ксенія і знімальна група розповіли про це на презентації фільму на Одеському міжнародному кінофестивалі.

"Зломовчання", засноване на реальних подіях.



Із задоволенням представили на Одеському кінофестивалі ... і з нетерпінням чекаємо прем'єри в грудні.", розповіла актриса.

Шанувальники привітали Ксенію за участю в новому фільмі: "Ого!", "Огнище", "Дуже чекаємо".

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