После громкого разрыва Александр Эллерт поздравил с годовщиной "Холостячку" Ксению Мишину, поклонники требуют объяснений

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина является главной героиней первого сезона шоу "Холостячка". Там она познакомилась с Александром Эллертом, который вскоре стал победителем. Пара встречалась долгое время, после чего, около месяца назад, Ксения заявила о расставании со своим избранником. "Холостячка" просила не спрашивать её об этом и не раскрывала причин. Ксения и Александр активно ведут социальные сети.

На этот раз на странице Александра Эллерта появилось интересное видео. На кадрах Эллерт и Ксения Мишина вместе проводят время, гуляют, и проводят романтические вечера).

"С праздником, любимая", добавил бывший парень "Холостячки".

В комментариях под публикацией поклонники взбунтовались: "Сейчас вот вообще ничего не поняла", "Народ требует объяснений", "Вызываем пояснительную бригаду".

Под одним из комментриев поклонницы ответил сам Александр Эллерт.

После того, как пользователи сети накинулись на бывшего избранника "Холостячки", он решил объясниться зачем опубликовал видео.

"Ребята, это ноу-хау. Такого еще никто не делал. Это прорыв века вообще собирать фотки видео в одну штуку под музыку и таким образом поздравлять близкого или родного человека с каким-то памятным событием.", шутя рассказал Эллерт.

Ранее сообщалось, Мишина после разрыва с Эллертом засветила огромный букет от таинственного поклонника: "Точно знает..."

Также, Ксению Мишину взбесило упоминание о неудачном романе с Эллертом: "Ох, ничего себе!"

Politeka рассказывала, "Холостячка" Мишина рядом с известным красавцем поделилась своей радостью и принимает поздравления: "Заслужила"





