Украинская актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина поделилась своей радостью
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.
На снимках Мишина блистала в эффектном белом платье рядом с актером театра и кино Артемием Егоровым.
«Друзья, моя первая красная дорожка @odesa_film_festival ❤! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере», - написала актриса.
Муж Пугачевой Галкин показал, на кого похож их сын от суррогатной матери: "Как две капли воды..."
Новая вспышка ковида, Минздрав обратился к украинцам: "Сейчас есть все возможности..."
55-летний Павлик честно рассказал о ссорах с молодой женой: "Со мной так нельзя..."
Дочь Лорак обескуражила резкими переменами во внешности: "Скоро и в зеленый цвет покрашусь"
Ксению Мишину после разрыва с Эллертом засекли в компании известного нардепа-холостяка: фото уже в сети
Ксении Мишиной пишут поздравления.
«Поздравляю, заслужила», «Поздравляю!🔥❤️😍Очень красивая, но хочется видеть рядом Александра. Моя вера сильна,❤ тебя и Сашу», «Поздравляю, заслужила!», «Прекрасная 😍 впереди ещё очень многое», - пишут в комментариях.
Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".
Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"
A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".