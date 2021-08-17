Украинская актриса и экс-"Холостячка" Ксения Мишина поделилась своей радостью

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

На снимках Мишина блистала в эффектном белом платье рядом с актером театра и кино Артемием Егоровым.

«Друзья, моя первая красная дорожка @odesa_film_festival ❤! Ух, волнительно, но все прошло идеально! Я хочу сказать, какие у нас красивые, улыбчивые и элегантные люди! Было настоящим наслаждением провести этот вечер в такой потрясающей атмосфере», - написала актриса.

Ксении Мишиной пишут поздравления.

«Поздравляю, заслужила», «Поздравляю!🔥❤️😍Очень красивая, но хочется видеть рядом Александра. Моя вера сильна,❤ тебя и Сашу», «Поздравляю, заслужила!», «Прекрасная 😍 впереди ещё очень многое», - пишут в комментариях.

Ранее Politeka писала, что беда с победителем "Холостячки" Эллертом случилась на отдыхе, кадры уже в Сети: "нас перевернула...".

Напомним, что "Холостячка" Мишина "завела" Решетника и Шатырко танцами в дерзком мини: "Вот такая вечеринка"

A еще Politeka сообщала, что Эллерт после разрыва с Мишиной показал, чем занимает руки: "стал холостяком, жизнь бьет ключом".