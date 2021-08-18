Актриса Ксения Мишина показала, какой подарок принесли ей в гримерную

Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ксения Мишина, которая недавно рассталась с возлюбленным Александром Эллертом, похоже не скучает в одиночестве. В своих Instagram-сторис звезда показала роскошный букет, который ей оставили в гримерной.

На кадрах видно, что Ксения вошла в гримерку и увидела на диванчике огромный букет алых роз, перевязанный красной ленточкой.

"Захожу я такая в свою гримерку, а здесь такая красота, смотрите. Юлька, это ты мне подарила? Мишка, это ты? А кто, как вы думаете?", - говорит актриса в ролике, показывая также присутствующих в комнате парня и девушку.

На втором сторис Мишина поставила букет вертикально и стала рядом, показывая, что он ее роста. "Кто-то точно знает, какой у меня рост. Ай, красивые", - комментирует Ксения видео.

Напомним, Ксению Мишину взбесило упоминание о неудачном романе с Эллертом: "Ох, ничего себе!".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина в ванной прикрылась одной лишь пеной, в сети ахнули: "Такой шикарный…".

Также Politeka писала, что Победитель "Холостячки" Эллерт вышел на связь после инцидента на отдыхе: "Еще болят…".