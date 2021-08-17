Победитель «Холостячки», комик и сценарист Александр Эллерт вышел на связь после неприятного инцидента на отдыхе
Как передает Politeka.net, на выходных Эллерт отдыхал за городом в компании друзей. Он ночевал в палатках и сплавлялся по реке на лодках. В один момент лодка, на которой плыл Эллерт, перевернулась, и он с напарником оказались в воде. Как написал комик в Инстаграм, их лодку перевернула змея.
В свежих сторис Александр рассказал, что до сих пор отходит от отдыха, потому что у него болят руки.
«Слушайте, ну у меня вторник, а я все о выходных думаю. Довольно насыщенные они получились у меня, руки еще болят. Настроение бешенное, все класс. У меня сегодня целый день в дороге», - поделился своими впечатлениями Эллерт.
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Как известно, недавно Эллерт расстался с «Холостячкой» Ксенией Мишиной. Причину разрыва пара не озвучивала. Судя по всему, решение о расставании приняла актриса, поскольку Эллерт несколько раз намекал, что чувства еще живы.
Напомним, что дочка Эллерта рассказала, что думает о примирении отца с Ксенией Мишиной: "Очень смешно!".
Как сообщала Politeka, беда с Александром Эллертом произошла на отдыхе, кадры: «Нас перевернула…».
Также Politeka писала, что Эллерт после расставания с Мишиной показал, чем занимает руки: "Стал холостяком…".