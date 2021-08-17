Украинская актриса, "Холостячка" Ксения Мишина впечатлила кадрами в ванной
Как передает Politeka.net, в Инстаграм актриса опубликовала фото, на котором позировала в ванной, прикрывшись одной только пеной.
«Ну что, женская энергия входит в чатик! Что такое женская притягательность?! В своей жизни я видела очень много красивых, божественно красивых женщин, но мало видела огня в их глазах. Знаете, есть такие женщины, они прямо плывут. Сначала охватывают все своим взглядом, потом заполняют пространство своим присутствием и все хотят стать к ним ближе», - отметила Мишина.
По мнению актрисы, притягательность женщины зависит от ее внутреннего состояния, а не от того, какие процедуры она делает.
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В комментариях поклонники стали критиковать актрису за то, что она рекламирует бритвенные станки, хотя сама не пользуется ними. Не обошлось и без комплиментов.
«Уверена, что таким вы не пользуетесь», «Вы же не бреете ноги, зачем вы рекламируете?», «Придать уверенность и блеск в глазах, может только любящий и любимый мужчина», «Какая красивая Ксения», «Такой шикарный пост и как бритвой по сердцу в конце», - пишут пользователи сети.
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