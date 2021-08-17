Українська актриса і екс-"Холостячка" Ксенія Мішина поділилася своєю радістю

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.

На знімках Мішина блищала в ефектному білому платті поруч з актором театру і кіно Артемієм Єгоровим.

"Друзі, моя перша червона доріжка @odesa_film_festival ❤! Ух, хвилююче, але все пройшло ідеально! Я хочу сказати, які у нас красиві, усміхнені і елегантні люди! Було справжньою насолодою провести цей вечір в такій приголомшливій атмосфері", - написала актриса.

Ксенії Мішиної пишуть привітання.

"Вітаю, заслужила«," вітаю!🔥❤️Очень дуже красива, але хочеться бачити поруч Олександра. Моя віра сильна,❤ тебе і Сашу», " вітаю, заслужила!", "Прекрасна 😍 попереду ще дуже багато», - пишуть в коментарях.

Раніше Politeka писала, що біда з переможцем" Холостячки "Еллертом трапилася на відпочинку, кадри вже в мережі:" нас перевернула...".

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина "завела" Решетника і Шатирко танцями в зухвалому міні: "ось така вечірка"

A ще Politeka повідомляла, що Еллерт після розриву з Мішиною показав, чим займає руки: "став холостяком, життя б'є ключем".